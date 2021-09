VIDÉO – "Mourir peut attendre" : l'émotion de Daniel Craig à la fin du tournage

Il a préféré partir alors qu'il était encore au firmament. Après 15 ans de bons et loyaux services, Daniel Craig raccroche le costume de James Bond. Une décision murement réfléchie qui n'a pas empêché le comédien d'être très ému lors de la fin du tournage du film réalisé par Cary Joji Fukunaga. Comme on peut le voir dans le documentaire Being James Bond, The Daniel Craig Story, disponible sur AppleTV+.

"Beaucoup de gens ont travaillé avec moi sur les cinq films, et je sais qu'il y a eu beaucoup de choses dites sur ce que je pense de ces films, peu importe. Mais j'ai aimé chaque seconde passée sur ces films et spécialement celui-là, parce que chaque matin en me levant, j'avais la chance de travailler avec vous. Et ça a été l'un des plus grands honneurs de ma vie", a lancé le comédien au bord des larmes devant l'équipe qui lui a réservé une salve d'applaudissements.