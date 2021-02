Jauge à 5 000 personnes assises pour les festivals d’été : comment vont-ils s’organiser ?

À condition de ne pas être plus de 5 000, les festivaliers obtiennent l'assurance de pouvoir se rassembler. Cela s'ils se tiennent à bonne distance, qu'ils s'asseyent et qu'ils restent masqués. Des conditions qui ont conduit certains d'ores et déjà à jeter l'éponge. La musique métal ne peut se vivre sagement assis, le festival Hellfest est annulé, comme Solidays et très probablement les festivals de musique électronique.