"Je te promets", la série événement de TF1

"This is us" est une série qui a beaucoup de succès aux Etats-Unis. Elle y rassemble des millions de spectateurs depuis cinq saisons. La série a été adaptée au cinéma français sous le titre "Je te promets". La plus attendue en ce début d'année, elle sera diffusée sur TF1 à partir du lundi 1er février. De quoi parle la version française de "This is us" ?