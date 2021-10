"Je vais t'aimer" : la comédie musicale pour les fans de Michel Sardou

Ambiance survoltée à Lille pour la première de cette comédie musicale où 17 artistes incarnent des personnages nés des chansons de Michel Sardou. À chacun son histoire. Projection, décor, chorégraphie, tout est là pour que l'on suive cette histoire entre la France, les États-Unis et l'Irlande. "Ce spectacle, c'est 160 personnes qui y travaillent et un budget de six millions d'euros. Ça marche un peu comme un Mamma Mia à la française. On raconte une histoire avec des personnages que l'on va suivre sur 40 ans en utilisant le répertoire de Michel Sardou", explique Roberto Ciurleo.