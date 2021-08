VIDÉO - Jean Dujardin : "OSS 117, c'est parler d'une époque pour parler aussi d'aujourd'hui"

Le film était prêt, mais la crise sanitaire est passée par là. Le troisième volet des OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire aurait dû sortir il y a un an et demi, il sera finalement en salle à partir de mercredi.

Jean Dujardin estime que son personnage "n'est pas si raciste que ça. Je pense qu'il est plus candide, plus stupide". Un personnage à l'image des contradictions qui divisent la société selon l'acteur : "C'est assez cathartique, les OSS. Ça permet de se regarder, de se dire, on a pu penser comme ça, on a parfois des espèces de réflexes ou des pensées un peu courtes, et c'est pas mal de s'en amuser au lieu de, à chaque fois, s'opposer."

Est-ce que le film aura le même succès que les deux précédents volets, sortis il y a plus de dix ans, dans une société où les questions d'héritage colonial et de remise en cause du patriarcat sont devenues centrales ? Réponse mercredi avec la sortie en salle.