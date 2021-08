Jean Dujardin : "Les OSS, c'est aussi parler d'une époque pour parler aussi d'aujourd'hui"

Le troisième volet d'OSS 117, "Alerte rouge en Afrique noire", sortira en salles à partir du 4 août. La toute première projection a eu lieu en clôture du Festival de Cannes, alors que le film est prêt depuis un an et demi. En cause, la crise sanitaire liée au Covid-19. Comment Jean Dujardin a-t-il vécu cette libération ?

"Il y a eu effectivement une grosse frustration pendant un an et demi. Et enfin, on a eu un peu la caresse. Présenter OSS 117, une comédie à Cannes, dans une salle de 2 300 personnes, c'était quelque chose", confie l'acteur.