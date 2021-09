Jean-Paul Belmondo, l'homme de théâtre

En 1987, Jean-Paul Belmondo signe avec "Kean". Et sous la direction de Robert Hossein, il effectue un retour triomphal sur les planches. Il a pris une revanche après son premier rendez-vous manqué avec le théâtre. En effet, c'est là qu'il a débuté, au conservatoire où il rencontre sa bande. La bande à Bébel, dont Jean-Pierre Marielle et Robert Hirsch. Il en ressort sans prix, meurtri, mais ses amis le portent en triomphe. Et quelques années plus tard, il partage même la scène avec Jean Marais.