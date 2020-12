Dany Boon, Mathilde Seigner, Amir... Les people disent merci à Jean-Pierre Pernaut

PEOPLE - De nombreuses célébrités ont rendu hommage à Jean-Pierre Pernaut qui se retire de l'antenne après 33 ans de journal télévisé. De Mathilde Seigner, à Dany Boon en passant par les skippers du Vendée Globe, tous ont tenu à lui adresser un petit mot de remerciement.

"Vous êtes notre formule 1 du Journal de 13H", sourit la chanteuse Mireille Mathieu. Une référence à la passion bien connue du présentateur. Alors que Jean-Pierre Pernaut rend l'antenne ce vendredi - après plus de trois décennies de bons et loyaux services - nombreux sont ceux qui ont tenu à lui rendre hommage. "Merci pour tout le bonheur apporté en nous faisant découvrir toutes les régions de notre beau pays la France", continue l'interprète de "La dernière Valse". La chanteuse de 74 ans l'avoue : Jean-Pierre Pernaut va lui manquer. Et ce n'est pas la seule.

Continuons dans le monde de la musique avec une autre génération. Le chanteur Amir a aussi tenu à prendre le micro pour adresser un petit mot au présentateur vedette de TF1. Le jeune homme est ému : "Ce n'est pas évident de te dire au revoir, tu es un élément fondamental dans tous les foyers y compris le mien. " En effet, Jean-Pierre Pernaut a réussi à s'inviter chaque jour de la semaine à la table des Français pour leur raconter l'actualité et les belles histoires de nos régions. Pour de nombreuses personnes, le septuagénaire représente la France du terroir, bien loin de l'agitation parisienne.

Un élément fondamental dans tous les foyers - Le chanteur Amir

C'est d'ailleurs cette ligne éditoriale particulière qui a fait son succès. La mise en valeur de ce qu'elle appelle "la France profonde" a séduit l'actrice Mathilde Seigner. "C'est le seul journal qui me fasse du bien", avoue-t-elle. L'artiste ne tarit pas d'éloge sur le dispositif "SOS village" qui vise à "sauver les médecins, les commerces et le monde rural". Selon Mathilde Seigner, "c'est le seul journal qui a des aérations, j'ai toujours été une fan absolue de ce journal". Et parmi les régions que le présentateur apprécie mettre en avant, il y a bien évidemment sa Picardie natale. Qui de mieux pour en parler que l'acteur Dany Boon, réalisateur du film devenu culte Bienvenue chez les Cht'is. "Jean-Pierre, ça va biloute ? Pourquoi t'arrêtes, c'est dommage ? Comment on va avoir des nouvelles de la France profonde ? Et ma mère qu'est-ce qu'elle va regarder ?", s'exclame-t-il avec l'accent du nord qu'il exagère au possible.

Et pourquoi pas un "Game of Drôme"

L'humour aussi est au rendez-vous quand on écoute l'hommage de l'imitateur Nicolas Canteloup. Égal à lui-même, il se glisse dans la peau de Jean-Pierre Pernaut et n'hésite pas à le réinventer un peu : "C'est Jean-Pierre, je vais lancer un Netflix des régions où il y aura des séries sur les plus belles régions de France. Par exemple, il y aura Game of Drôme, l'histoire de quatre familles de la Drôme qui se disputent le marché du nougat." L'idée pourrait peut-être séduire notre présentateur...

Et même en mer, Jean-Pierre Pernaut est dans toutes les têtes. Les skippers du Vendée Globe n'ont pas hésité à s'adresser au présentateur que tous connaissent bien. "Moi ce que j'aime c'est vos coups de gueule, parfois vous sortez de vos gonds et vous êtes complétement en dehors de votre rôle de présentateur, j'adore", lâche la navigatrice Alexia Barrier, avec un large sourire. D'autres navigateurs souhaitent au septuagénaire, un brillant avenir et de nouvelles aventures. Le skipper Fabrice Amedeo ne cache pas son ambition pour Jean-Pierre Pernaut : "Je me demande quelle surprise tu nous prépares maintenant, je vote pour président de la République !"

Sur les réseaux sociaux, le présentateur a réussi une pluie d'hommages. À commencer par le chanteur populaire, Patrick Bruel qui a déclaré sur Twitter : "Bonne route Jean-Pierre et merci pour tous ces sourires !" Le présentateur Nikos Aliagas s'est aussi fendu d'un tweet : "Mon grand-père Spyros disait qu’un homme ne tire jamais sa révérence quand il peut encore serrer les mains en regardant droit dans les yeux. Jean-Pierre fait partie de ces hommes." Pour Jean-PierrePernaut, l’aventure continue avec la www.jpptv.fr. Découvrez le nouveau site de JPP dès maintenant.

Audrey Parmentier