Pour des générations de Français, Jean-Pierre Pernaut faisait "un peu partie de la famille"

Jean-Pierre Pernaut n'a eu de cesse de promouvoir les régions et leurs habitants dans son JT quotidien. "La révolution du 13H, c'est qu'on a été les premiers à vouloir faire un journal destiné à ceux qui le regardaient", a-t-il toujours assuré. Et ces derniers le lui rendent bien. Car à force de rentrer dans leur salle à manger à l'heure du déjeuner, ils ont fini par le connaître par cœur.

Pour d'autres, Jean-Pierre, "c'est une institution", ou bien "le repère de la journée", voire "une encyclopédie de la télévision". Et puis, il y a ceux qui pensent qu'"il ne regarde pas la France comme tout le monde". "Il la regarde en détails", assure une retraitée. Sans compter ses remarques, toujours à propos, estiment certains. "Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense", confirme une jeune femme. Tandis qu'une autre pense qu'il y a une explication à tout ça : "Sa femme est alsacienne, ça joue beaucoup", dit-elle. Et pour ne rien gâter, "c'est un bel homme", ajoute encore une autre admiratrice.

Et Annie ne s'en cache pas, elle l'adore depuis ses débuts. "On l'apprécie, on écoute bien ce qu'il nous dit. Il est simple, il nous explique bien ce qu'on a envie d'entendre", reconnaît-elle. Et même la jeune génération approuve : "On a toujours eu l'habitude en venant chez ma grand-mère manger le midi de le voir à la télé", confirme Lucie, sa petite-fille

"On a l'impression qu'il est à table avec nous", renchérit Renan, le papa, qui apprécie particulièrement son franc-parler. "Quand il a quelque chose à dire, il ne prend pas des virages, il y va directement. C'est la vraie France, c'est exactement ce que l'on vit. C'est pas la vie parisienne, c'est vraiment la France des régions et du terroir, des traditions", poursuit-il. Résultat, ce 13H est un peu devenu le leur, notamment pour ses reportages authentiques. "On découvre la France", apprécie d'ailleurs Eric, son fils.