Jean-Pierre Pernaut, un membre à part entière des familles françaises

La Trinité-sur-Mer (Morbihan) est le fief de la famille Henry, astaciculteurs de père en fils depuis cinq générations. Produits de terroir reconnus, médaillés, transmission du savoir... autant de valeurs très 13 Heures. Tous les membres de la famille sont très fidèles au JT et le regardent chez mamie Annie. Elle adore Jean-Pierre Pernaut depuis ses débuts. "Il est simple et il nous explique bien tout ce qu'on a envie d'entendre", a-t-elle affirmé. "On a l'impression qu'il est à table avec nous", annonce Renan Henry. Le 13 Heures est un peu devenu le leur et ils finissent par très bien connaître le présentateur.