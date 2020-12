John le Carré, le maître du roman d’espionnage a disparu

ncarné au cinéma par Richard Burton, "L'Espion qui venait du froid", un chef d'œuvre et un grand roman sur la Guerre froide. Et pour cause, John le Carré l'a écrit en 1963, en pleine construction du mur de Berlin alors qu'il est, lui-même, espion pour les services secrets britanniques. "Brièvement espion", dira-t-il plus tard, écrivain surtout, David John Moore Cornwell, de son vrai nom, a mis quelques années avant de révéler sa part d'ombre.