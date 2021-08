Joséphine Baker va entrer au Panthéon cette année

Elle avait deux amours : son pays et Paris. Ses pas de charleston endiablés dans les années folles lui ont fait faire le tour de monde des plus grands cabarets. Mais son amour, Joséphine Baker l'a tant chanté. Et cela a toujours été la France, qui lui fait désormais une place de choix parmi les grandes figures auxquelles la patrie est reconnaissante. "C'est un honneur pour elle et c'est un honneur pour la France qu'elle soit là", reconnaît un homme. "C'est un bon exemple qui va ouvrir la voie à d'autres personnes importantes", espère un autre. "C'est un grand pas pour le féminisme", rassure une jeune femme.