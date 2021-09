Journées du patrimoine : des particuliers ouvrent leurs portes

Le patrimoine ne rimait pas forcément avec vieille pierre. Pour cause, depuis samedi, 200 personnes ont franchi la porte de "La Palmeraie", jardin privé de Jacques Brion situé à Saint-Aygulf dans le Var. "Ça me permet de partager ma passion, de me dire que je n'ai pas bossé pendant 30 ans pour rien. Que les gens sont venus me voir, il y en a qui font 200 ou 300 km", lâche-t-il. Sous un ciel parfaitement bleu, avec pas moins d'un millier de palmiers dont une centaine d'espèces comme le palmier bleu du Mexique, son jardin ne manque pas d'atout.