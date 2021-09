Journées du patrimoine : la visite de l'Elysée

Pour entrer à l'Elysée cette année, pass sanitaire et masque obligatoire. Dans les jardins, premières photos et premières impressions. "C'est beau, on aperçoit déjà les lustres. Ça donne envie d'entrer dedans", raconte une visiteuse. A l'intérieur, on a des pièces incontournables. Il y a notamment la salle du Conseil des ministres et le bureau style contemporain de la Première dame. Puis à l'étage, il y a celui du président de la République, rénové il y a deux ans.