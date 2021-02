Julien Clerc de retour avec l’album "Terrien"

Cet album réunit de belles signatures, à savoir Carla Bruni, Didier Barbelivien ou encore Bernard Lavilliers. Des textes qui sont passés par le piano de Julien Clerc et sa lecture attentive. "Je vais vivre avec tout ça le reste de ma vie, je vais chanter ça souvent. Sur scène, il faut que je sois parfaitement heureux avec le texte", explique-t-il. La scène, Julien Clerc et son public espèrent la retrouver le plus tôt possible.