Juliette Armanet vient de sortir son deuxième album

C'est un timbre de voix en équilibre entre la tendresse et la mélancolie. Il rappelle celui d'une certaine Véronique Sanson, mais c'est bien la voix de la grande Juliette Armanet. Elle a commencé seule sur son île, il y a presque 20 ans. Elle était toute jeune et s'était attaquée au piano d'un petit club de jazz parisien, en 2007.

Juliette Armanet a développé ici son style qui l'a mené à son succès actuel. Une chanson française entre pop et variété, à la fois soignée et exigeante. Mais à l'époque, la future chanteuse a mené plusieurs vies, notamment une carrière de journaliste pendant sept ans.

Son deuxième album vint de sortir. Nous l'avions rencontré l'année dernière dans l'intimité de la composition de ce disque. Et à ce moment-là, rien ne pouvait présager ses futures chansons sous fortes influences disco. "Elles sont toutes nées comme ça les chansons, très simplement autour d'un piano. Certaines deviennent plus dansantes et d'autres restent plus intimes et plus mélancoliques", confie Juliette Armanet.