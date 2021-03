Juliette Gréco, une artiste féminine engagée

Juliette Gréco nous a quittés en septembre dernier. Une compilation inédite vient de sortir pour célébrer "La jolie môme" et sa vie dédiée à la liberté, à l'audace et à la transgression. Ce premier album posthume s'intitule "Liberté, égalité, féminité". Il compile les plus grands titres de l'artiste comme "Si tu t'imagines", "Jolie môme", "Rêveuse et fragile" et surtout "Déshabillez-moi". A noter que ce disque a été orchestré par la petite-fille de Juliette Gréco pour qu'on ne l'oublie pas et qu'on redécouvre ses combats.