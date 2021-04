Kate et William fêtent leurs 10 ans de mariage : retour sur une love story royale

FLASHBACK - Le 29 avril 2011, l'héritier du trône du trône britannique disait "I do" à sa jolie roturière rencontrée sur les bancs de l'université dix ans plus tôt. Un évènement suivi par près de 2 milliards de curieux dans le monde.

Les traits sont forcément plus marqués. Le sourire, lui, reste inchangé. Kate et William se sont amusés à reproduire le portrait officiel de leurs fiançailles pour marquer leurs noces d'étain. La duchesse de Cambridge s'affiche dans les bras de son prince, la main gauche délicatement posée sur son bras pour bien mettre en évidence le sublime saphir qu'elle porte à l'annulaire gauche depuis dix ans. Un bijou qui appartenait autrefois à la princesse Diana. Le couple a publié sur ses réseaux deux photos inédites prises un peu plus tôt dans la semaine pour célébrer cette date du 29 avril 2011. Un jour dont les Britanniques se souviennent surtout car le gouvernement avait décidé de le rendre férié pour permettre à tous de festoyer avec leur famille royale.

À l'issue d'une cérémonie religieuse organisée à l'abbaye de Westminster devant plus de 2000 invités, Kate Middleton et le prince William ont échangé leur premier baiser de jeunes mariés devant près de 2 milliards de téléspectateurs dans le monde. Le point d'orgue d'une histoire d'amour débutée sur le littoral écossais dix ans plus tôt. C'est à l'université de St Andrews que les tourtereaux se rencontrent. Tous les deux sont étudiants en histoire de l'art au sein de la prestigieuse institution, dans laquelle l'inscription de l'héritier du trône a fait grand bruit.

20 ans d'amour, trois enfants

Kate et William deviennent amis et s'installent même en colocation avec deux autres étudiants. Suffisant pour lancer la machine des tabloïds qui s'intéressent de plus en plus à la jeune femme de bonne famille. Mais roturière. Leur relation est officialisée malgré eux à l'hiver 2004 lors d'un voyage au ski dans les Alpes suisses. Une escapade qui marque le début d'un cauchemar médiatique pour la petite amie du prince. Cible privilégiée de la presse, elle ne peut pas faire un pas sans être suivie de près par une meute de photographes. Les journaux l'affublent même du surnom de "Waity Katie", Kate en attente d'une demande en mariage qui ne semble pas décidée à venir...

La rupture du couple fait les gros titres en 2007. Mais la séparation est de courte durée. William posera un genou à terre fin 2010 au Kenya, le mariage se tiendra six mois plus tard. Symbole d'un renouveau de la monarchie britannique, Kate et William en deviennent les figures les plus populaires. La naissance de leurs trois enfants est un évènement planétaire qu'attendent des centaines de personnes pendant des heures devant l'hôpital St Mary de Londres. George, né en 2013, Charlotte, née en 2015 et Louis, né en 2018, régalent la population à chacune de leurs rares apparitions. Car les jeunes parents choisissent de protéger leurs bambins coûte que coûte.

Delphine DE FREITAS