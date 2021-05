"L'Empire des sens" : une expo érotique au musée Cognacq-Jay à Paris

"C'est la partie du corps et d'ailleurs de la toute la toile qu'il a le plus travaillé. Il a voulu montrer à la fois les volumes, la chair, la carnation", résume Annick Lemoine, directrice du musée Cognacq-Jay. Le peintre s'appelle Antoine Watteau et son tableau incarne les prémices d'un 18ème siècle qui s'ouvre au plaisir et au libertinage. Terminé les artifices des scènes mythologiques pour exprimer le désir. Des nouveaux codes installent les scènes galantes comme les caresses au menton, les jambes entremêlées.