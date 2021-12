VIDÉO - L'invraisemblable parcours des œuvres d'art des musées français pendant la Seconde Guerre mondiale

La Joconde de Léonard de Vinci, La Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix ou encore La Dentellière de Johannes Vermeer... Aujourd’hui exposées au Louvre, ces toiles ont aussi en commun d'avoir parcouru des centaines de kilomètres sur les routes de l'Hexagone pour être cachées à Chambord, Valençay et bien d'autres lieux encore. En l'espace de quelques jours, à partir de la fin du mois d'août 1939, les musées parisiens se vident dans ce qui reste, aujourd'hui encore, le transfert d’œuvres d’art le plus colossal jamais organisé. Au Louvre, par exemple, un certain nombre de sculptures et d’antiques furent protégés sur place mais la quasi-totalité de la collection de peintures fut évacuée, y compris des toiles de grandes dimensions.

Colossale, l'opération est menée par un personnel des plus hétéroclites. Déménageurs, ouvriers des grands magasins, membres de la Comédie française... tout le monde y prend part. "On voit des manutentionnaires, qu’on a pris à la Samaritaine, qui sont - sans gant et la clope au bec - en train de transporter des Delacroix et des Vermeer. On voit presque les cendres tomber et on a vraiment un mal stupéfiant aujourd’hui à imaginer que l’urgence exige ces conditions de sauvetage", raconte à TF1 Josselin Guillois, auteur du roman Louvre. Au moment de quitter la capitale, les convois s'élancent dans des conditions parfois périlleuses. "Le radeau de la Méduse, l’un des plus grands chefs-d'œuvre du musée, se prend dans les fils électriques du tramway en arrivant à Versailles. Il y a quasiment un début d’incendie, des étincelles partent partout. Cet accident va causer une coupure d'électricité dans toute la ville", continue-t-il dans le reportage en tête de cet article. "Le tableau de Géricault vit une sorte de second naufrage" (rires).