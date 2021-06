"La chanson de l’année" : dans les coulisses du show de TF1 au château de Chambord

Le décor est digne d'un conte de fées : le meilleur de la chanson française, sur scène devant le château de Chambord (Loir-et-Cher). Tous seront ici pour défendre leur titre et en faire "La chanson de l'année". Pour cela, il a fallu répéter pendant des heures et prendre possession d'une scène que certains, comme le chanteur Hatik, voient pour la première fois. "Ça fait partie des étapes à franchir pour arriver à un niveau où je veux être et au niveau des plus grands", explique-t-il. "C'est gratifiant d'être là en vrai puisqu'il n'y a que des noms hyper prestigieux", rajoute-t-il.