VIDÉO - La Ciotat : voici le plus vieux cinéma en activité du monde

C'est le Guinness World Record 2021 qui le dit : le mythique Eden Théâtre, à la Ciotat, est aujourd'hui le plus vieux cinéma en activité du monde. Et pour cause : sa première projection commerciale remonte au 21 mars 1899, il y a donc plus de 122 ans. Une vingtaine de films des frères Lumière avait été projetés à l'époque devant quelque 250 convives sidérés par l'extraordinaire nouveauté de ces images animées.

Cette salle de théâtre à l'italienne, inaugurée en 1895, était à l'origine consacrée bien sûr au théâtre, mais aussi music-hall et parfois à des exhibitions sportives comme la boxe ou la lutte gréco-romaine. Elle ne s'est orientée vers le cinéma que par l'heureuse amitié entre le propriétaire des lieux, Raoul Gallaud, et Antoine Lumière, dont la famille avait jeté son dévolu sur la ville pour y passer ses vacances et profiter de la luminosité particulière pour développer ses expérimentations cinématographiques.

Une première projection, antérieure à celle retenue pour dater l'ancienneté du cinéma, avait créé une petite sensation dans la ville, des spectateurs s'enfuyant, effrayés par le spectacle d'une locomotive semblant foncer sur eux. "L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat" était ainsi devenu le tout premier film d'épouvante...