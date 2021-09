La déferlante K-Pop

Et à Lyon, Paris ou Bordeaux, des écoles de danse se sont même spécialisées dans la K-Pop. La demande est telle que les inscriptions se font sur liste d’attente. "Depuis le début, on n'a fait qu'augmenter. On a démarré il y a douze ans à six ou sept élèves. Et aujourd'hui, on fait plusieurs classes dans chaque ville. On a de plus en plus de monde. On est à peu près entre 400 et 500 élèves", nous confie Jane Carda, fondatrice de l'école "K-Studio Press Play" à Lyon (Rhône).