Art moderne : la fabuleuse collection Morozov

Ces trésors ont été réunis par deux frères, Mikhaïl et Ivan Morozov. En 1900, il leur vient une idée, collectionner. Seulement, il n'y a pas qu'à Moscou qu'on déniche les talents. Et pour cause, Paris était la capitale mondiale des arts. Une époque où pour quelques milliers de francs, on s'offrait deux Paul Cézanne, quand il en faudrait aujourd'hui des millions d'euros.