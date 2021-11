La série « Ici tout commence » cartonne : pourquoi un tel succès ?

Certains ont attendu depuis six heures. Ces fans peinent à croire que les acteurs sont bien face à eux : "je tremble, ça me fait trop plaisir", "sincèrement, c'est très impressionnant, on les voit à la télé et les voir en vrai ça fait toujours quelque chose". Et les acteurs eux-mêmes sont surpris par leur popularité : "on est en train de vivre une expérience de dingue", "on a du mal à réaliser l'ampleur du truc. C'est un peu onirique pour nous et c'est un peu un rêve de gosse qui est en train de se réaliser".