VIDÉO - Le nouveau film de la saga "Scream" se dévoile dans une première bande-annonce effrayante

La nouvelle Sidney s’appelle Samantha (Melissa Barrera, vue dans la comédie musicale D'où l'on vient cet été) et semble être la cible numéro un. "Il s’en est pris uniquement à des gens liés au premier tueur", explique-t-elle. De quoi lancer un jeu de pistes pour les fans de la première heure, qui tenteront de chercher des liens de parenté entre les nouvelles victimes et des personnages devenus cultes. Kyle Gallner (Veronica Mars), Mason Gooding (Love, Victor), Mikey Madison (Once upon a time in... Hollywood), Dylan Minnette (13 Reasons why), Jenna Ortega (You), Jack Quaid (The Boys), Jasmin Savoy Brown (For the people) et la Française Sonia Ammar (Jappeloup) figurent aussi au casting.