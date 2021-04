Lady Gaga au Guinness des records

Lady Gaga est de nouveau au Guinness des records. Elle est la première artiste féminine à détenir quatre titres vendus à plus de dix millions d'exemplaires dans le monde. Un record historique ! Il s'agit de "Just dance", "Poker face", "Bad romance" et "Shallow". C'est la dix-septième fois que Lady Gaga entre dans le Guinness Book. Et ses records sont assez étonnants : le plus d'abonnés sur Twitter ou encore le single le plus rapidement vendu sur iTunes. Il faut quand même souligner ses performances en ce temps de crise. Autre sujet : Sheila au chevet d'AstraZeneca ?