VIDÉO - Lady Gaga étrenne son plus bel accent italien dans la bande-annonce de "House of Gucci"

Une histoire au parfum de scandale que Ridley Scott raconte dans House of Gucci, l’un des films les plus attendus de cette fin d’année. La première bande-annonce, dévoilée ce vendredi 30 juillet, promet déjà de faire de cette brune intrigante une anti-héroïne détestable à souhait.

Ce rôle sonne comme un retour aux sources pour Lady Gaga qui, après le phénomène A Star is born, a puisé dans ses racines italiennes pour travailler son accent. "C’est de la dynamite, cette fille", lâche un Jared Leto méconnaissable sous un impressionnant maquillage. "Elle a le diable au corps", acquiesce un Adam Driver réservé dans la peau de l’héritier de l’empire familial synonyme de luxe à l’italienne. Un luxe qui s’affiche avec opulence au rythme de Heart of Glass de Blondie, de la chaleur du mythique Studio 54 de New York aux pistes de ski glacées des Alpes.

Les mots argent, famille, pouvoir, trahison, sexe, loyauté, ambition et meurtre se succèdent en grand, comme pour annoncer la couleur. Le cocktail s’annonce aussi explosif et décadent que son casting est impressionnant. Ridley Scott s’est entouré d’acteurs de renoms pour faire le récit de ce clan pas comme les autres. Jeremy Irons, Al Pacino et Camille Cottin figurent aussi au générique de House of Gucci.

Mais pour apercevoir la Française dans la bande-annonce, mieux vaut être vif. Oui, c’est bien elle la jolie blonde assise sur un lit à 1’24 minutes. La star de Dix pour cent incarne Paola Franchi, la dernière compagne de Maurizio Gucci. Dire qu’on a hâte de la voir se confronter à Lady Gaga, dès le 24 novembre, au cinéma, est un doux euphémisme.