Laurent Gerra fête ses 30 ans de carrière à l'Olympia, et ce, jusqu'au 2 janvier. A L'Olympia, il est chez lui. Il y a joué 160 fois. "le rire est exutoire. On juge par la réaction du public. Ceux qui ont été là et qui ont été courageux de venir malgré la pandémie. Moi, ça me fait du bien donc j'imagine que ça leur fait du bien aussi", raconte-t-il avec le sourire.