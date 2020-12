VIDEO - Le style Pernaut, une source d'inspiration inépuisable pour les humoristes

ILS SONT FANS - De Laurent Gerra à "Quotidien" en passant par Nicolas Canteloup et le Youtubeur Superflame, le 13h de Jean-Pierre Pernaut est une institution dont on aime s’amuser. Mais comment vont-ils digérer le départ du patron ?

S’il y a bien une profession qui va souffrir du départ de Jean-Pierre Pernaut du 13h de TF1, c’est celle d’humoriste ! Avec son penchant pour la France des régions, ses traditions immuables et ses villages aux noms pittoresques, le JT de JPP a régulièrement été parodié au fil des décennies, avant davantage de bienveillance que de méchanceté. C’est notamment le cas de Laurent Gerra qui en a fait l'un de ses personnages cultes dans la matinale de RTL. "Je suis client de son journal télévisé, mais vraiment de manière assidue", avoue l’humoriste avec une pointe d’émotion dans la voix, à l'approche de la dernière, ce vendredi. "J’aime bien la France dont il parle. J’ai l’impression que c’est un copain de province à qui on peut parler."

Si les téléspectateurs de TF1 adorent Jean-Pierre Pernaut, c’est aussi pour son franc parler. Et ses coups de gueule qui n’en finissent plus d’inspirer Nicolas Canteloup et les équipes de C’est Canteloup, son émission quotidienne sur la chaîne. Magie des trucages numériques, l’imitateur s’est glissé à plusieurs reprises dans la peau du patron du 13h. Et le résultat est plutôt bluffant.

Plus inattendu, l’hommage rendu par les équipes de "Quotidien" à JPP avec la rubrique "Stranger Jean-Pierre" Une sorte de best of du JT où le journaliste et ses sujets sont remixés avec l’humour décalé propre à l’émission de TMC. "Parce qu’il est là depuis 30 ans, même les gamins qui grandissent sans regarder la télé, ou qui s’informent sur Internet, savent qui est Jean-Pierre Pernaut", souligne le journaliste Etienne Carbonnier.

Enfin si vous rêvez de devenir le prochain Jean-Pierre Pernaut, n’hésitez pas à rendre visite à la page de Youtube de Superflame, un imitateur qui a créée des tutos pour apprendre à parler comme le natif d’Amiens. C’est aussi drôle qu'étonnant. Et surtout plein d’admiration. "Il y a une forme de sympathie qui me vient automatiquement à l’esprit dès que j’essaie de faire sa voix", avoue l’internaute qui poste ses vidéos depuis la petite commune de Cruseilles, en Haute-Savoie. "J’essaie de retranscrire : cette espèce d’affection qu’il a pour les reportages. On sent qu’il est content de les lancer !".

