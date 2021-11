"Un prédateur sexuel" : ce qui est reproché à Jean-Luc Lahaye, accusé de viols sur mineures

Selon nos informations, Jean-Luc Lahaye réfute formellement ces accusations, évoquant de ses propres mots "un complot" fomenté par ses deux victimes présumées. La première, née en 1998, dénonce des faits supposés commis entre 2013 et 2015. La seconde, née en 2000, dénonce des faits qui auraient été commis entre 2016 et 2018. Le chanteur, de son côté, parle de relations sexuelles consenties. Il assure n'avoir jamais usé de la violence et ne s'être adonné à aucun chantage.

Star des années 1980, Jean-Luc Lahaye, a été déféré ce vendredi 5 novembre devant un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour viols sur mineures et placé en détention provisoire. L'interprète de "Papa chanteur", âgé de 68 ans, est visé par les accusations de deux jeunes filles, âgées de moins de 18 ans au moment des faits supposés.

Toujours selon nos informations, les enquêteurs disposeraient pourtant de nombreux éléments matériels, notamment des vidéos et photos, et des centaines de messages écrits. Le chanteur des années 80 aurait en effet demandé à ces deux jeunes filles de télécharger une application cryptée dite "BBM" (messagerie sécurisée sur BlackBerry, ndlr) pour échanger avec elles. Elles ont conservé et donné aux enquêteurs lesdits messages.

Les premières rencontres se faisaient ensuite lors des concerts de Jean-Luc Lahaye.

La première victime assure avoir subi à plusieurs reprises des actes sexuels sans acte préliminaire, et sans consentement éclairé. Des rapports sexuels "incessants", décrits comme "douloureux et violents" par la victime présumée, qui n'osait y renoncer de peur que son "idole" ne l'oublie. Elle assure que le chanteur en profitait pour la frapper à coups de gifles, de coups de cravache et de ceinture.

D'après les enquêteurs, seul l'assouvissement de ses pulsions sexuelles importait.