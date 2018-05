VIDÉO - Le "Chinois Marrant" cartonne en tournée

Le comédien franco-cambodgien, Bun Hay Mean, remplit les salles parisiennes depuis trois ans avec son spectacle "Chinois Marrant". Révélé dans le Jamel Comedy Club, il est le premier humoriste issu de la communauté asiatique à connaître un tel succès en France, notamment grâce à son langage trash, efficace et sans détour. Après des études en informatique à Bordeaux, il a tout lâché pour partir à Paris et réaliser son rêve sur scène. Son spectacle prévoit entre autres un moment d'interaction avec le public et il sera à La Cigale, à Paris, les 23 et 24 juin prochains.



