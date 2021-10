Le cirque Arlette Gruss repart en tournée

C'est avec excitation qu'ils attendaient ce moment : des retrouvailles entre artistes et public. "Moi, je trouve ça magnifique, magique et sublime" ; "Ça nous fait plaisir d'être là et de revenir enfin", expliquent des spectateurs. Après un an d'arrêt forcé, les 34 membres de la troupe présentent leur toute nouvelle création, dans un spectacle original.

Deux heures plus tôt, Pierre marchand, jongleur de diabolo, se prépare dans sa loge. Et pour se mettre dans la peau de son personnage, l'artiste renoue avec ses vieilles habitudes. À quelques heures de la première, se remaquiller et se repréparer rajoutent un peu plus d'adrénaline supplémentaire. "On a hâte", confie-t-il. Cette impatience, dromadaires, chameaux et chevaux n'y échappent pas.