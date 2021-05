"Le Fugitif" : François Cluzet devient Carlos Ghosn

La vie de Carlos Ghosn était une œuvre de fiction ces deux dernières années, d'où la création d'une série appelée "Le Fugitif". Ce sera le comédien François Cluzet qui va interpréter le personnage dans cette mini-série. On ne sait pas encore où elle sera diffusée, mais elle aura six épisodes. On se souvient de son incarcération au Japon en 2018 pour des faits présumés de malversations financières, et surtout son évasion rocambolesque en fin 2019 dans une malle à instruments. Les auteurs disent que ce ne sera pas un biopic, mais un thriller politico-financier. Autre sujet : Spielberg revisite "West Side Story".