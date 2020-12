Le Futuroscope se prépare d'ores et déjà aux retours des touristes

Au total, 100 personnes travaillent quotidiennement sur le site. C'est huit fois moins qu'en temps normal. Cette fermeture pour les vacances de Noël engendre également près de six millions d'euros de perte. D'autant plus que cette période est l'une des plus importantes en termes de chiffre d'affaires pour le parc. Désormais, ce dernier n'attend plus que le feu vert pour ouvrir ses portes. Une date qui est, pour l'instant, fixée au 6 février prochain.