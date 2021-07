Le "Gang des escabeaux" aux premières loges pour l'ouverture du Festival de Cannes

Ils sont de retour et ils sont tous là, les amateurs d'autographes et de célébrités. Les 130 membres du "Gang des escabeaux", qui s'approprient chaque année un morceau de trottoir convoité face aux marches, sont soulagés. Mais attention, la fête sera sous contrôle. Les règles sanitaires s'appliqueront jusqu'aux escabeaux. "On va faire une personne sur deux. On a des lingettes, on a le test, on a les gels et on est presque tous vaccinés", explique un membre du gang. Ils doivent attendre la pose des barrières qui leur permettront d'attacher leurs escabeaux et réserver ainsi leur place pour la "Quinzaine".