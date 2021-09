VIDÉO - Le groupe coréen BTS superstar à l'ONU

Ce n'était pas vraiment leur public habituel. Le groupe sud-coréen BTS a goûté aux joies d'une scène d'un autre genre lundi en se produisant aux Nations unies. Vêtus de costumes noirs, les sept membres du célèbre boys band ont promis de plaider auprès de leur public pour le développement durable, l'un des grands enjeux de l'ONU en ce début du XXIᵉ siècle. Le septuor qui a vu le jour en 2013 est devenu l'an dernier le premier groupe sud-coréen en tête des hits aux Etats-Unis avec son tube Dynamite.

En raison des restrictions liées au Covid, les rois de la K-Pop ont pris la parole devant une Assemblée générale très clairsemée. Ils ont fait la promotion du vaccin contre le coronavirus et ont félicité les jeunes pour leur résilience lors d'un discours de près de sept minutes. Les délégués ont ensuite pu découvrir une vidéo de leur titre Permission de danser tournée dans les allées de l'Assemblée et sur la pelouse de l'ONU, au bord de l'East River de New York. Le groupe a expliqué avoir eu le "coeur brisé" lorsqu'il a dû annuler sa dernière tournée en raison de la pandémie et a présenté son jeune public comme "la génération perdue du Covid".