Le groupe Tri Yann fait sa tournée d'adieu

Tri Yann, l'un des plus vieux groupes bretons, tire sa révérence. Après une cinquantaine d'années de scènes, ils disent au revoir à leur public. L'adieu devait être en 2020, mais le Covid a repoussé la tournée. Samedi, ils ont été ravis d'être à Nantes. "On va pouvoir les faire les cinq derniers concerts. Il n'y a plus personne pour nous empêcher" ; "Je trouve ça formidable de se dire qu'on termine ensemble" ; "On est un groupe nantais, on est nés ici", ont-ils confié. Il est impossible pour les trois fondateurs de Tri Yann de clôturer leur carrière ailleurs.