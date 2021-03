VIDÉO - Le Kestuf' d'Agustin Galiana : "'Ici tout commence' est une série dans l'air du temps"

Et quand on lui demande ce qui fait le succès du programme porté (entre autres) par Clément Rémiens, Vanessa Demouy, Frédéric Diefenthal, et Catherine Marchal, il n'hésite pas. "Un casting fort, des histoires poignantes, un décor qui est un véritable personnage et un scénario très bien écrit". Si la série n'hésite pas à aborder de nombreuses problématiques sociales, elle puise aussi sa force dans son inclusivité en offrant notamment de la visibilité à des personnages LGBT+, à l'image d'Eliott (Nicolas Anselmo) qui se définit comme non-binaire et pansexuel.

Ou à des personnages qui souffrent de handicap, comme Elodie (Sarah-Cheyenne Santoni), une jeune apprentie cuisinière non-voyante. "C'est une série dans l'air du temps. Voir par exemple une aveugle travailler dans un restaurant et dans une école, c'est un thème important", poursuit le comédien qui aimerait bien que les scénaristes abordent le thème de l'euthanasie. "Je pense que ce serait bien de toucher ce thème dans la série pour sensibiliser les gens et surtout pour sensibiliser le gouvernement".