Le Lido en fête pour ses 75 ans

Les lumières se rallument enfin sur la scène après un an et demi d'attente. Les strass, les paillettes et les décors éblouissants réapparaissent. Une émotion intense pour le public mais aussi pour les danseuses. "C'est indescriptible comment ça fait du bien" ; "Le cœur qui s'emballe, j'ai envie de pleurer c'est fou, c'est magique", témoignent ces dernières.

Depuis les années 40, des années 60, aux années 80, les costumes deviennent de plus en plus colorés et volumineux. "C'est vraiment unique, des œuvres d'art. On ne les verra plus ces choses-là", témoigne la cheffe atelier de couture. Pour les 75 ans du cabaret, d'anciens costumes sont restaurés pour être porté à nouveau sur scène. Porter ces costumes anciens est un défi pour les danseuses d'aujourd'hui. Certains pèsent plus de dix kilos. Et à chaque époque, on peut voir un style très différent. Le spectacle est comme un voyage dans le temps. En 75 ans d'histoire, plusieurs milliers de danseuses et de danseurs se sont succédés sur la scène du Lido.