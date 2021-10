"Le loup et le lion", un couple inattendu à l’affiche

Un lionceau rescapé d'un cirque et un jeune loup traqué par des scientifiques, aidés dans leur fuite par une jeune femme. Une amitié improbable au cœur des sublimes paysages canadiens. "Le loup et le lion", c'est le nouveau pari fou de Gilles de Maistre. Après "Mia et le Lion Blanc", le réalisateur a voulu réunir face caméra deux espèces sauvages qui n'auraient jamais dû se rencontrer. "On fait vraiment grandir un bébé lion et un bébé loup ensemble. On crée vraiment une relation dans la vie entre eux pour qu'à l'écran, il n'y ait pas de trucage et qu'on puisse admirer ces deux animaux et cette jeune femme", révèle-t-il.