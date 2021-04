VIDÉO - Le Manifeste des 343, l’histoire de la lutte féministe pour l’IVG

C'était il y a cinquante ans... Le 5 avril 1971, Le Nouvel Observateur publiait une liste de 343 signatures, celles de femmes ayant eu le courage de déclarer publiquement qu’elles avaient eu recours à l'avortement. À l'occasion du cinquantième anniversaire de cette parution, Histoire TV diffuse mercredi 7 avril à 20h50, "Le manifeste des 343, dans les coulisses d'un scandale", produit par Camera Lucida, Sensito Films et Histoire TV.

Ce documentaire de Valérie Jourdan et Adeline Laffitte retrace l’histoire de ce manifeste, d’un acte de désobéissance civile mené par des femmes et pour des femmes pour en finir avec l'omerta sur l'avortement. À l’époque, la contraception demeure quasi inexistante et l’Église comme l’Ordre des médecins refusent toute idée d’une modification de la loi de 1920 qui interdit l’avortement et toute propagande à son sujet. Celles qui n’en ont pas les moyens ont recours aux faiseuses d’anges. Dans la plus grande clandestinité, 800.000 femmes subissent un avortement chaque année en France et 5000 d’entre elles décèdent dans l'indifférence générale.