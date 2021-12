Le nouvel album d'Adèle, le succès de Noël

Elle chante ses problèmes, ses peines et ses douleurs. Après six ans d'absence, Adèle revient avec douze nouvelles chansons. Le premier titre "Easy on me" est classé numéro un des ventes dans 25 pays. En six ans, cette diva de la pop anglaise a changé. Après un divorce difficile, elle se met au sport et perd 45 kilos. "J'ai des hauts et des bas. Dès mes huit ans, j'en ai eu conscience. Avant j'étais dans le déni, je n'aurais rien changé. Il fallait que je me bouge pour guérir cette blessure. Si je veux encore avancer, ça me prendra encore cinq ans de ma vie", confie l'artiste.