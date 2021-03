Le parti pris de Caroline Fourest : César, une cérémonie très "identitaire"

Pour la journaliste, essayiste et réalisatrice Caroline Fourest, cette cérémonie était importante parce qu'elle essayait de balayer les polémiques de l'an dernier. Les Français, bloqués chez eux, avaient envie de s'évader grâce à cette soirée, mais tout le monde a préféré regarder Koh Lanta. Tout ça pour dire que la soirée n'a pas réussi à nous faire rêver. Les seuls moments où on s'évadait, où la magie revenait, c'était quand on évoquait les disparus et diffusait les images d'archive.