"Le Reste" : dans son nouveau clip, Clara Luciani rend hommage à Jacques Demy

Tout est allé vite, très vite pour Clara Luciani. Après avoir prêté son timbre envoûtant au groupe La Femme, on la retrouve en 2016 sur l’un des titres de l’album Cyborg, du rappeur Nefkeu. L’année suivante, elle assure la première partie de Benjamin Biolay et publie l’EP Monstre d’amour, dressant les contours de son univers musical entre chanson française, new wave et électro.

La presse spécialisée s’enflamme, avant la sortie au printemps 2018 de l’album Sainte-Victoire et d’un tube entêtant, La Grenade, qui propulse son auteure-interprète au sommet des charts. Le 14 février 2020, c’est la consécration : la jeune femme originaire de Martigues est élue artiste féminine de l’année aux Victoire de la musique, préférée à Angèle et Catherine Ringer. Clara Luciani décide alors de prendre quelques jours de vacances en Écosse, un court séjour qui va se prolonger en raison de la pandémie de coronavirus.