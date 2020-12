Le retour en chansons de Patrick Sébastien

Homme de spectacle au franc-parler, libre et authentique, c'est ainsi que se définit Patrick Sébastien. L'artiste voulait être prof de lettres, mais aujourd'hui, il joue avec les mots et a gardé l'être plutôt que le paraître. "J'adore faire ça, je me régale avec mes musiciens et lorsqu'on travaille, on s'amuse", a-t-il affirmé. Avec sa petite fille Marie à ses côtés et le réalisateur de ses clips, Patrick a pris sa mission de chansonnier très à cœur dans son album. Celui de chanter tout haut ce que tout le monde pense tout bas.