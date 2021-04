VIDÉO - "Le Serpent" sur Netflix : la véritable histoire du serial killer, Charles Sobhraj

L'homme est né en 1944 à Saïgon d'une mère vietnamienne et d'un père indien avant d'hériter de la nationalité française à la suite du remariage de sa mère avec un militaire français. Attiré par le crime dès son plus jeune âge, il écope de sa première peine de prison à l'âge de 19 ans. Après trois ans derrière les barreaux, il s'éprend d'une jeune Française, Chantal Compagnon, qu'il épouse quelque temps plus tard. Le couple aura une fille. S'il essaie de se ranger durant un temps, le naturel revient au galop.

D'autres corps de voyageurs sont aussi retrouvés sur des plages d’où le surnom "Bikini Killer" et la plupart du temps, ils sont calcinés. La présence d'un serial killer agissant en Thaïlande, au Vietnam, au Népal ou encore en Inde ne fait plus de doutes.

C'est à ce moment-là que Charles Sobhraj devient le tueur qu'on connaît aujourd'hui. Il fait la rencontre de Marie-Andrée Leclerc, une jeune Canadienne qui tombe rapidement sous son emprise. Le couple qui se fait appeler Alain et Monique se rend en Thaïlande pour se lancer dans le trafic de pierres précieuses et dépouiller les touristes qu'il drogue sur leur passage. Avec la complicité d’un homme de main, l’Indien Ajay Chowdhury, le premier meurtre survient : une touriste américaine âgée de 18 ans est retrouvée étranglée sur une plage de Pattaya, vêtue d’un simple maillot de bain.

En 1971, il prend en otage une danseuse américaine, dans le seul but d’accéder à la bijouterie qui se trouve en dessous de sa chambre. S'il y parvient, il est rattrapé par la police, finit en prison avant de réussir à s’évader. Suivront d'autres séjours derrière les barreaux comme en Afghanistan ou en Grèce. En 1975, il rentre en Inde, seule... Lassée de ces cavales à répétition, sa femme le quitte et rentre en France.

Arrêté en 1976 après avoir tenté de droguer un groupe d'une vingtaine de touristes dans un hôtel de New Delhi, le couple est condamné à 12 ans de prison pour lui et 6 ans pour elle. Atteinte d’un cancer des ovaires, cette dernière rentrera au Canada pour mourir.

Dix ans plus tard, en 1986, alors qu’il est sur le point d’être extradé en Thaïlande – où il risque la peine de mort — il parvient à s’évader de la prison de Tihar. Arrêté à nouveau deux semaines plus tard, il arrive à ses fins. Sa peine est prolongée de dix ans, et il n’est pas transféré en Thaïlande.

Une fois libre, au début de l’année 1997, le Serpent rentre alors en France. Tueur en série le plus célèbre de son époque, Charles Sobhraj prend un agent et négocie ses interviews. En 2003, il se rend au Népal pour monter soi-disant une affaire d'exportation de châles népalais et de fonder une école pour les enfants indigents. Reconnu dans la rue par un journaliste, il est arrêté car toujours soupçonné du meurtre d'une Canadienne et d'une Américaine dans ce pays, en 1975. Condamné à la prison à perpétuité en 2004, il y est toujours incarcéré. Mais l'homme aujourd'hui septuagénaire, toujours séducteur et manipulateur, s'est depuis remarié en prison avec la fille d’une de ses avocates népalaises, Nihita Biswas, de 44 ans sa cadette.