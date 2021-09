Le témoignage déchirant de Patrick Sébastien sur les blessures de sa vie

Inconsolable, mais gai. Derrière l'image de grandes gueules et de bons vivants, c'est un homme marqué aux fers rouges par deux grandes blessures de la vie. Pour survivre, le saltimbanque a choisi le futile, le léger et la fête. Il s'apprête d'ailleurs à partir en tournée avec le "Plus grand cabaret du monde" pour faire revivre l'émission culte qu'il a animée pendant plus de 20 ans. Le saltimbanque, aux chansons populaires, se livre comme il est vraiment, profond et écorché vif dans le portrait de la semaine par Audrey Crespo-Mara.