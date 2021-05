Le ténor Amaury Vassili nous présente son nouvel album

De "Maria" à "Bella ciao", Amaury Vassili a eu trois semaines pour enregistrer les chansons célèbres de son nouvel album. Ce ténor a collaboré avec 55 musiciens pour enregistrer ses titres avec des airs italiens. "Tout simplement parce que ce sont les chansons que j'écoute quand j'aime chanter chez moi", a-t-il précisé. Amaury vient de Normandie et parmi différents duos, on distingue celui avec Coralie Ouatmani, Normande, comme lui.

Dans ce quatrième album, Amaury Vassili a choisi de se tourner vers la musique de film et l'a coloré avec des cordes plus graves en passant par les percussions. Une idée qu'ils ont vraiment travaillée selon son chef d'orchestre Dominique Spagnolo. "Je pense avoir touché plus de cœurs encore dans ce registre et c'est une musique qui parle à travers le monde entier", confie le chanteur. Avec ce disque, Amaury Vassili fête déjà ses douze ans de carrière.