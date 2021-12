"Le Test" : Alexandra Lamy et Philippe Katerine à l'affiche de la comédie de fin d'année

Dans "Le Test", qui sort ce mercredi au cinéma, un test de grossesse positif bouleverse le quotidien d'une famille. L'enquête menée permet surtout aux parents de découvrir la vie mouvementée de leurs enfants. "On voit tout ce qu'on connaît de la famille : les moments où on se dispute, les moments où on s'aime, où on se déchire. Tout ne finit pas forcément bien, mais c'est comme ça, c'est la vie. Avec les périodes de Noël, c'est vraiment le film de famille qui correspond à cette fin d'année", confie Alexandra Lamy, actrice principale de ce film avec Philippe Katerine.